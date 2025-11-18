Küresel internet sorunu! Cloudflare hatası çözüldü mü? Açıklama geldi
Bugün binlerce kullanıcı X (Twitter), ChatGPT ve Spotify gibi birçok internet sitesine girmekte erişim sorunu yaşadı. Küresel çapta yaşanan bu sorunun kaynağının Cloudflare'de meydana gelen bir nedenden dolayı gerçekleştiği ortaya çıktı. Peki, İnternet düzeldi mi, Cloudflare hatası nedir?
Bugün binlerce kullanıcı X (Twitter), ChatGPT, Spotify ve daha birçok internet sitesine girmekte erişim sorunu yaşadı. Yapılan son açıklamalara göre sorunun Cloudflare'de meydana gelen bir sorun nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Murat Kırık yaşanan sorunu değerlendirdi.
"GÜVENLİK AÇISINDAN SORUN YOK"
Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Murat Kırık, internette yaşanan küresel çaptaki sorunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Değerlendirmesinde güvenlik açısından korkulacak bir durum olmadığını belirtti.
"Bu sefer korkulacak bir şey yok. Onu özellikle söylemiş olalım, ifade etmiş olalım. Yani hani hiçbir şekilde böyle güvenlik açısından sorun yaşayacağımız bir husus yok. Onu özellikle ifade etmiş olalım."
İNTERNET SİTELERİ NEDEN ÇÖKTÜ?
Murat Kırık, bugün yaşanan çökme sorununun neden meydana geldiğini açıkladı.
"Şimdi, dünya genelinde bir koruma kalkanı vardır. Bu özellikle internet sitelerinin zombi ya da bot saldırıların önüne geçmesini sağlar. Özellikle DDoS dediğimiz saldırılarda. Yani sizin anlık bir şekilde, eş zamanlı bir şekilde milyonlarca bilgisayarın sizin sitenize girdiğini düşünün. Ve bu sitenin çökmesine, geçici bir süre işlev göremez hale gelmesini sağlar. Bundan kaynaklı da genelde sosyal medya siteleri ya da internet siteleri, e-ticaret siteleri Cloudflare dediğimiz bir servisi kullanırlar. Cloudflare servisi siteye girmeden önce bir güvenlik kalkanı olarak çalışır ve bot trafik olup olmadığını, otomatik olarak tespit edilmesini sağlar. Burada da aynı durum söz konusu oldu. Bu Cloudflare sistemindeki yaşanan sorun ve aksaklık nedeniyle dünya genelindeki sitelere şu an geçici bir süre giriş sorunu var."
"E-DEVLET ÇÖKTÜ" İFADELERİNE YALANLAMA GELDİ
Kırık, bugün yaşanan sorunların X ve e-Devlet gibi sitelerdeki güvenliği etkilemediğini belirtti.
"Cloudflare dediğimiz siteye bir siber saldırı düzenlenme ihtimali vardır. Ama bugün işte e-devletmiş, X'miş, diğer sosyal medya siteleriymiş. Bunların verilerinin güvencede olduğunun altını çizmemiz lazım."
"Sosyal medyada tabii hemen baş gösterdi. Yine dedikoducular ortaya çıktılar. İşte "e-devlet çöktü, veriler çalındı" vesaire gibi. Bunlara lütfen kıymetli vatandaşlarımız itibar etmesinler. Birçok sitede bu aynı durum söz konusu. X'te de aynı durum söz konusu. Diğer sitelerde de aynı durum söz konusu"
HANGİ SİTELERDE SORUN YAŞANDI?
Murat Kınık'ın açıklamasına göre belli başlı internet sorunlarında genel sorunlar meydana geldi.
"X'te var. ChatGPT'de aynı durum söz konusu. ChatGPT.com'a girdiğinizde aynı durum söz konusu oluyor. Yapay zeka. Yani hepimizin aslında çok yoğun kullandığı servislerde ve sitelerde."
UZMANDAN VPN UYARISI
Sosyal Medya Uzmanı Ali Murat Kırık, VPN kullanmayla ilgil de ifadelere yer verdi. Kullanıcıların biraz sabretmesi gerektiğini ve hemen VPN'e yönelmemek gerektiğini söyledi.
SORUN DÜZELDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
Downdetector verileri X'te yaşanan erişim sorunu ortaya koydu. Bu sorunun ardından Spotify, YouTube ve ChatGPT gibi internet sitelerinde de Cloudflare kaynaklı hatalar meydana geldi. Son olarak bakıldığında kademeli olarak sorunun çözüldüğü görülüyor. Cloudflare tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Cloudflare hizmetleri şu anda normal şekilde çalışıyor. Ağ genelinde artık yüksek hatalar veya gecikmeler gözlemlemiyoruz.
Ekiplerimiz platformu yakından izlemeye ve daha önceki kesintiyi daha derinlemesine incelemeye devam ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir yapılandırma değişikliği yapılamıyor.
Bu noktada olay sırasında geçici olarak devre dışı bırakılan tüm Cloudflare hizmetlerini yeniden etkinleştirmenin güvenli olduğu düşünülüyor. İncelememiz tamamlandığında son bir güncelleme sağlayacağız."
X NEDEN ÇÖKTÜ?
Bugün öğle saatlerinden itibaren popüler internet sitelerinde ve çevrim içi hizmetlerde erişim sorunu meydana geldi. Küresel olarak yaşanan sorunun nedeni ise Cloudflare'de yaşanan bir hata.
Cloudflare tarafından yapılan açıklama da sorunu doğruladı. Raporların yer aldığı sitesinde "Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.
CLOUDFLARE HATASI NEDİR?
Clouflare, dünya çapındaki internet siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısıdır.
Milyonlarca internet sitesi güvenli ve hızlı bir erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bundan dolayı yaşanan en küçük sorun birçok siteyi de etkiliyor. Cloudflare hatası
DİĞER İNTERNET SİTELERİNDE DE SORUN VAR MI?
Bugün yaşanan sorunun yalnızca X'te değil ChatGPT, YouTube ve Spotify gibi sitelerde de soruna neden olduğu görüldü. Kullanıcılar sosyal medya sayfalarında sayfa açma, mesajlaşma ve görüntüleme gibi işlemlerde sorun yaşadıklarını belirtti.
Bunların yanı sıra Cloudflare altyapısını kullanan internet sitelerinde de aynı sorunlar görüldü.
