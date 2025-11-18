Küresel internet sorunu! Cloudflare hatası çözüldü mü? Açıklama geldi

Cloudflare

SORUN DÜZELDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Downdetector verileri X'te yaşanan erişim sorunu ortaya koydu. Bu sorunun ardından Spotify, YouTube ve ChatGPT gibi internet sitelerinde de Cloudflare kaynaklı hatalar meydana geldi. Son olarak bakıldığında kademeli olarak sorunun çözüldüğü görülüyor. Cloudflare tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Cloudflare hizmetleri şu anda normal şekilde çalışıyor. Ağ genelinde artık yüksek hatalar veya gecikmeler gözlemlemiyoruz.

Ekiplerimiz platformu yakından izlemeye ve daha önceki kesintiyi daha derinlemesine incelemeye devam ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir yapılandırma değişikliği yapılamıyor.

Bu noktada olay sırasında geçici olarak devre dışı bırakılan tüm Cloudflare hizmetlerini yeniden etkinleştirmenin güvenli olduğu düşünülüyor. İncelememiz tamamlandığında son bir güncelleme sağlayacağız."