Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte üçüncü çeyrekte yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Türk Telekom'un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Türk Telekom'un fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92'ye ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Geride bıraktığımız dönem hem Türk Telekom hem de ülkemizin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ediyor. Öncelikle sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmemizi ülkemizin menfaatleri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Ardından 16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G ihalesinden abone başına en yüksek bant genişliği sunmamızı sağlayan frekansları alarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2025'in üçüncü çeyreğinde güçlü seyrini sürdürerek konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom'un, yılın üçüncü çeyreğindeki FAVÖK'ü yüzde 21,6 artışla 26,7 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 44,9 oldu. Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom'un 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 56,2 milyon olurken, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Mobil alanda tarihin en iyi çeyrek performansını sergileyen Türk Telekom, 2,3 milyon net abone kazanımıyla mobil abone sayısını 30,8 milyona yükseltti.

