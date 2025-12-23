T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2011/531-Ceza Dava Dosyası 18.12.2025

İ L A N

SANIK: DAJERAN DAVITADZE, Alı ve Nıharı kızı,10/02/1972 KHELVACHAURI doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2011/531 Esas, 2020/98 Karar, 03/02/2020 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık DAREJAN DAVITADZE'nin üzerine atılı eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye ithal etme suçunu işlediği sabit olduğundan sonuç ceza olarak 10 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmedilen cezanın süresi ve niteliği, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesi gereğince HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE,

Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 yıl denetim altında bulundurulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği,

Ayrıca mahkememizin ilamı, Ticaret Bakanlığı adına Sarp Gümrük Müdürlüğü vekili Av.Selin ÇİNAR KEŞKİ tarafından verilen 18/03/2020 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf edildiği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02366827

#ilan.gov.tr