Bergen’in annesi ne zaman öldü? Sabahat Çakır kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu?

BERGEN NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından henüz 30 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.