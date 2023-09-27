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Bergen'in annesi ne zaman öldü? Sabahat Çakır kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Bergen’in annesi ne zaman öldü? Sabahat Çakır kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu?

'Acıların kadını' olarak anılan Bergen'in hayatı, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bergen'in annesi hakkında izleyiciler, "Sabahat Çakır öldü mü, yaşıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte haberin detayları...

Bergen filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri olan Bergen, 30 yıl süren kısacık ömrüyle hafızalarımıza kazındı. İzleyiciler ise "Bergen'in annesi öldü mü?, "Sabahat Çakır kimdir, yaşıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

BERGEN'İN ANNESİ SABAHAT ÇAKIR KİMDİR?

Sabahat Çakır, Bergen'in (Belgin Sarılmışer) annesidir. Ancak Sabahat Çakır hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Bergen önce kezzaplı saldırıya uğradı, sonra eski eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Cinayet anında Bergen'in yanında annesi Sabahat Çakır da vardı. Halis Serbest, Bergen'in annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralamıştı.

BERGEN NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından henüz 30 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

BERGEN NE ZAMAN ÖLDÜ, MEZARI NEREDE?

1958 tarihinde doğan Bergen, öldürüldüğü 1989 yılında 30 yaşındaydı.

Yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle 'Acıların Kadını' olarak anılan şarkıcının mezarı, Mersin'deki Asri Anıt Kabristan'ında yer almaktadır.

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