Gözler TBMM’deki kanun teklifinde! 11’inci Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor

22 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.12.2025 22:11 Güncelleme: 22.12.2025 22:12
TBMM Genel Kurulu'nda Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine ise yarın başlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi.

Genel Kurulda, Libya tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kabul edilen Danışma Kurulu kararıyla, Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti ile Türkiye arasındaki iki anlaşmaya ilişkin kanun teklifleri gündemin birinci ve ikinci sırasına alındı.

GÖRÜŞMELER YARIN BAŞLIYOR

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise gündemin üçüncü sırasında yer aldı.

Yapılan oylamayla Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurul, yarın kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

