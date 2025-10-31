Bir robotla yaşamaya hazır mısınız? Ev işleri insanı robotoa emanet

ERİŞİLEBİLİRLİK VE FİYATLANDIRMA

Şirket, NEO'nun ön siparişlerinin başladığını duyurdu. Robotun satış fiyatı 20.000 dolar (yaklaşık 840 bin TL) olarak belirlendi. Ayrıca aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) bir abonelik seçeneği de sunuluyor. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması hedefleniyor.

Uzmanlar, NEO'nun henüz tam otonom bir sistem olmadığını ve karmaşık görevlerde insan kontrolüne ihtiyaç duyabildiğini belirtse de projeyi, ev tipi insansı robotların ticari olarak erişilebilir hale gelmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.