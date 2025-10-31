Bir robotla yaşamaya hazır mısınız? Ev işleri insanı robotoa emanet

31 Ekim 2025, Cuma
31.10.2025
Norveçli teknoloji şirketi 1X, ev işlerinde yardımcı olmak üzere tasarladığı insansı robot NEO’yu tanıttı. Yapay zekâ destekli robot, süpürme, bulaşık ve çamaşır gibi görevleri yerine getirebiliyor, sesli komutlara yanıt verip kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebiliyor. “Geleceğin ev yardımcısı” olarak lanse edilen NEO’nun fiyatı 20 bin dolar yani yaklaşık 840 bin TL olarak açıklandı.

Norveç merkezli robotik şirketi 1X Technologies, ev işlerinde insanlara yardımcı olmak üzere tasarladığı yeni insansı robot modeli NEO'yu resmen tanıttı. Yapay zekâ destekli yetenekleriyle dikkat çeken robotun 20 bin dolarlık satış fiyatı, teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ

"Geleceğin ev yardımcısı" olarak lanse edilen NEO, yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında. 20 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan robot, ev düzenini sağlama, süpürge yapma, çamaşır ve bulaşık gibi temel temizlik görevlerini yerine getirebiliyor. Şarjı azaldığında ise otonom olarak şarj istasyonuna dönebiliyor.

NEO, sadece fiziksel görevleri yerine getirmekle kalmıyor; doğal dil işleme ve görsel algı teknolojileriyle donatılan robot, kullanıcılarıyla etkileşime geçebiliyor. Sesli komutları anlayan, zamanla kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen NEO, dolaptaki malzemelere göre yemek önerisinde bulunabiliyor ve kayıp eşyaların yerini tespit edebiliyor.

1X CEO'su Bernt Børnich, projenin amacını, "Umarım NEO'ya sahip olduğunuzda arda kalan zamanınızı sizin için anlamlı şeylere harcayabilirsiniz," sözleriyle açıkladı. Ürün tasarımcısı Dar Sleeper ise, "Görevleri ne zaman yapacağını da tamamen otomatize edebiliyorsunuz. Böylece her gün aynı saatte evi temizleyebiliyor," diyerek robotun programlanabilir yapısına dikkat çekti. Verilen bilgilere göre NEO, bir bulaşık makinesini yaklaşık beş dakikada boşaltırken, çamaşır katlama işlemini 15 dakikada tamamlıyor.

Şirket, NEO'nun ön siparişlerinin başladığını duyurdu. Robotun satış fiyatı 20.000 dolar (yaklaşık 840 bin TL) olarak belirlendi. Ayrıca aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) bir abonelik seçeneği de sunuluyor. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması hedefleniyor.

Uzmanlar, NEO'nun henüz tam otonom bir sistem olmadığını ve karmaşık görevlerde insan kontrolüne ihtiyaç duyabildiğini belirtse de projeyi, ev tipi insansı robotların ticari olarak erişilebilir hale gelmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

