Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Ünlülerin "kütüphane"sine baskın: İşletmecisi dahil 3 isme gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı. Operasyonun son hedefi, yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç oldu.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

ERSOY VE CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Aralık ayı başında başlayan operasyonların ilk büyük yankısı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşanmıştı. Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemen ardından ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.