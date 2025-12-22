Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Ünlülerin "kütüphane"sine baskın: İşletmecisi dahil 3 isme gözaltı

22 Aralık 2025, Pazartesi
Giriş: 22.12.2025 21:56 Güncelleme: 22.12.2025 23:58
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Ünlülerin kütüphanesine baskın: İşletmecisi dahil 3 isme gözaltı

İstanbul’da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişlerken Kütüphane işletmecisi Yaşar Koz ve yapımcı Umut Evingen gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı. Operasyonun son hedefi, yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç oldu.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

ERSOY VE CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Aralık ayı başında başlayan operasyonların ilk büyük yankısı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşanmıştı. Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemen ardından ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

ADLİ TIP RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örnekleri en kritik delil niteliği taşıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin kan örnekleri negatif çıksa da, geçmişe dönük kullanım tespiti yapan saç analizlerinde kokain ve esrar metabolitlerine rastlandığı iddia edilmişti. Emrullah Erdinç'in de benzer bir prosedürden geçeceği ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

KÜTÜPHANE İŞLETMECİSİ GÖZALTINDA

İstanbul'un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve "mahremiyet" vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alınırken, operasyonun ucu magazin dünyasına da uzandı.

BİR GÖZALTI KARARI DAHA

Film yapımcısı Umut Evirgen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

