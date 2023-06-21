IOS özelliği Android cihazlara da geliyor! Şarj ve batarya sorunlarına keskin çözüm! Samsung, Xiaomi...
Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, Android kullanıcıları için heyecan verici bir özellik geliyor. Sıklıkla şikayet edilen konulardan biri olan pil ömrü için kritik çözüm herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Samsung, Xiaomi gibi markaların kullanıcıların yüzünü güldürecek haber ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bu özellik Android kullanıcıları için devrim niteliğinde olacak. İşte detayları…
Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, Android kullanıcıları için heyecan verici bir özellik geliyor. Sıklıkla şikayet edilen konulardan biri olan pil ömrü için kritik çözüm herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Samsung, Xiaomi gibi markaların kullanıcıların yüzünü güldürecek haber ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bu özellik Android kullanıcıları için devrim niteliğinde olacak. İşte detayları…
Android kullanıcıları için heyecan verici bir özellik geliyor. Android 14 ile birlikte batarya yönetimi ve detaylı pil sağlığı istatistiklerinin görülebileceği bir özelliğin çalışmaları yapılıyor. Bu özellik tüm Android kullanıcılarının pil sağlığı verilerine erişebilmesini sağlayacak.
İddia edilenlere göre, Android 14 Beta 2 işletim sistemi yüklü olan Pixel cihazlarda kullanılmaya başlanacak. Android kullanıcıları batarya performansıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşarak batarya yönetimlerini daha iyi optimize edebilecekler.
Batarya ömrü, mobil cihazların kullanım süresi açısından önemli bir faktör. Bu nedenle Android kullanıcılarının batarya sağlığını gözlemleyebilecekleri bir özelliğin sunulacak olması büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Android 14 ile birlikte gelecek olan bu batarya yönetimi özelliği, kullanıcıların pil tüketimini daha iyi anlamalarına ve gerektiğinde önlemler alarak batarya performansını optimize etmelerine yardımcı olacak.
Belirtilen özelliğin sosyal medyada ortaya atılan iddiadan ibaret olduğunu ve resmi bir duyuru olmadığını belirtmememiz gerekiyor.
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