IOS özelliği Android cihazlara da geliyor! Şarj ve batarya sorunlarına keskin çözüm! Samsung, Xiaomi...

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, Android kullanıcıları için heyecan verici bir özellik geliyor. Sıklıkla şikayet edilen konulardan biri olan pil ömrü için kritik çözüm herkesi mutlu edecek gibi görünüyor. Samsung, Xiaomi gibi markaların kullanıcıların yüzünü güldürecek haber ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bu özellik Android kullanıcıları için devrim niteliğinde olacak. İşte detayları…