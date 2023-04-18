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Türkiye'de bir ilk: MİR İDA’dan torpido atışı yapıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Türkiye’de bir ilk: MİR İDA’dan torpido atışı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu yeni gelişmeye dair paylaşımda bulunarak, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

MİR İDA'NIN ÖNEMİ NE?

Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi.

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.

Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ İNSANSIZ DENİZ ARACINDAN TORPİDO ATIŞI"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu yeni gelişmeye dair paylaşımda bulunarak, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadelerine yer verdi.

MİR İDA’dan ilk torpido atışı MİR İDA'DAN İLK TORPİDO ATIŞI

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