Türkiye’de bir ilk: MİR İDA’dan torpido atışı yapıldı

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ İNSANSIZ DENİZ ARACINDAN TORPİDO ATIŞI"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu yeni gelişmeye dair paylaşımda bulunarak, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadelerine yer verdi.