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Spotify çöktü mü son dakika 19 Nisan | Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek? Sorun mu var, ne oldu, düzeldi mi?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Spotify çöktü mü son dakika 19 Nisan | Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek? Sorun mu var, ne oldu, düzeldi mi?

Son dakika haberleri... Spotify çevrimiçi bir müzik akış hizmeti sunan uygulamanın kullanıcıları 19 Nisan Çarşamba gününden itibaren sorunla karşılaştılar. Arama motorlarında sorunu anlamak isteyenler, "Spotify çöktü mü son dakika", "Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek?" aratılmaları yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin gelişmeler...

Spotify çöktü mü sorusunun cevabı merak konusu oldu. 19 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra müzik çalma sorunu ile karşı karşıya kalan kullanıcılar detaylarını araştırmaya başladı. Beklenen açıklama Spotify'dan geldi. Peki Spotify'da Sorun mu var, ne oldu, düzeldi mi? Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify kullanıcıları müzik sorunu yaşadıklarını belirtiyor.

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Spotify, sorunu çözmek için çalışıyor. Spotify Status Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir şeyler doğru değil ve bunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!" denildi.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir.

Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

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