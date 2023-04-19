Spotify çöktü mü son dakika 19 Nisan | Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek? Sorun mu var, ne oldu, düzeldi mi?

Spotify çöktü mü sorusunun cevabı merak konusu oldu. 19 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra müzik çalma sorunu ile karşı karşıya kalan kullanıcılar detaylarını araştırmaya başladı. Beklenen açıklama Spotify'dan geldi. Peki Spotify'da Sorun mu var, ne oldu, düzeldi mi? Spotify bunu şu anda çalamıyor hatası ne demek?