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Selçuk Bayraktar KIZILELMA’dan yeni görüntüleri paylaştı: Anne babanın heyecanı gibi...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Selçuk Bayraktar KIZILELMA’dan yeni görüntüleri paylaştı: Anne babanın heyecanı gibi...

Göklerde Türk Bayrağını gururla taşıyacak olan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA test aşamalarına devam ediyor. Bu kapsamda KIZILELMA’dan yeni bir görüntü daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, “Bizim için bu görüntülerin hissettirdiği, henüz yeni yürümeye başlamış çocuğunun koşmaya başlamasını seyreden anne babanın heyecanıyla benzer” dedi.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağının test sürüşlerine bir yenisi daha eklendi.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor.

Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda KIZILELMA'dan yeni bir görüntü daha geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için bu görüntülerin hissettirdiği, henüz yeni yürümeye başlamış çocuğunun koşmaya başlamasını seyreden anne babanın heyecanıyla benzer. Her saniyesini farklı açılardan tekrar tekrar izlememiz ondan. Saatin iftara çok yakın olmasından değil..." ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR KIZILELMA İLK KEZ TCG ANADOLU'DA

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA REKOR SÜREDE SEMALARDA

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 30 Mart tarihindeki üçüncü uçuşuyla Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.

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