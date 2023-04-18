Selçuk Bayraktar KIZILELMA’dan yeni görüntüleri paylaştı: Anne babanın heyecanı gibi...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için bu görüntülerin hissettirdiği, henüz yeni yürümeye başlamış çocuğunun koşmaya başlamasını seyreden anne babanın heyecanıyla benzer. Her saniyesini farklı açılardan tekrar tekrar izlememiz ondan. Saatin iftara çok yakın olmasından değil..." ifadelerine yer verdi.