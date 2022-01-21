Şubat 2022 Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği!

PEKİ, İSTEDİĞİM HERHANGİ BİR KAPLAMAYI ALABİLECEK MİYİM?

Tam değil. Gece.Pazarı'nda beliren silah kaplamaları, bir önceki kısımdan daha önce çıkmış bir kısma ait olabilir. Yani 3. Kısım'da eriştiğin Gece.Pazarı'nda 1. Kısım içerikleri bulunur.

Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamaların her biri Gece.Pazarı'nda çıkabilir. En az iki tane ihtişamlı veya daha yüksek seri kaplamaların çıkması garanti. Ayrıca aynı silah türü için en fazla 2 teklif bulunacak (aynı anda 6 farklı teklif almanı engellemediği sürece tabii!). Üstüne üstlük, yakın dövüş silahları için seçkin kaplamalarla bile karşılaşabilirsin!