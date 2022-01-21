Şubat 2022 Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği!
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat 2022 Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Valorant gece pazarı etkinliği için geri sayım sürüyor. Gece pazarında size özel rastgele 6 silah kaplamasını uygun fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Birbirinden farklı kaplamaları almak isteyen oyuncular, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyor.
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat 2022 Valorant gece pazarı etkinliği merakla bekleniyor. Valorant gece pazarı ile birbirinden farklı kaplamaları uygun fiyatlarla indirimli şekilde satın alabiliyorsunuz. Pazarda toplam 6 silah kaplaması rastgele gelmektedir.
VALORANT GECE PAZARI 2022!
Gece pazarı Valorant'a ortalama olarak 2 ayda bir gelmektedir. En son Aralık ayında oyuncular mağazasında beliren gece pazarının 11 Şubat 2022'de Valorant'a gelmesi bekleniyor.
Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.
PEKİ, İSTEDİĞİM HERHANGİ BİR KAPLAMAYI ALABİLECEK MİYİM?
Tam değil. Gece.Pazarı'nda beliren silah kaplamaları, bir önceki kısımdan daha önce çıkmış bir kısma ait olabilir. Yani 3. Kısım'da eriştiğin Gece.Pazarı'nda 1. Kısım içerikleri bulunur.
Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamaların her biri Gece.Pazarı'nda çıkabilir. En az iki tane ihtişamlı veya daha yüksek seri kaplamaların çıkması garanti. Ayrıca aynı silah türü için en fazla 2 teklif bulunacak (aynı anda 6 farklı teklif almanı engellemediği sürece tabii!). Üstüne üstlük, yakın dövüş silahları için seçkin kaplamalarla bile karşılaşabilirsin!
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