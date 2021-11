PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State İOS, Android hangi tarihte çıkar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında ön kayıt toplamaya başlamıştı. İşte, PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State İOS, Android hangi tarihte çıkar?

