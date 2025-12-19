Avukatı duyurdu: Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

X - Ekran görüntüsü

"YOUTUBE YAYININDAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDI "

Avukat Çetin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Levent Gültekin'in 17.12.2025 tarihli Youtube yayınından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Az sonra Vatan Caddesindeki Güvenlik Şubede ifadesi alınacak. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan Adliyesine sevk olacak bilişim suçlar bürosu savcısına ifade verecek." ifadelerini kullandı.