Avukatı duyurdu: Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 04:47
Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde oturduğu bir kafede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı nedeninin Youtube platformu üzerinde yayınlanan videodan kaynaklı olduğunu belirtti.
Gazeteci Levent Gültekin, gece saat 01.20 sıralarında Bebek'te bir kafede oturduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin gözaltına alındığını doğruladı.
"YOUTUBE YAYININDAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDI "
Avukat Çetin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Levent Gültekin'in 17.12.2025 tarihli Youtube yayınından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Az sonra Vatan Caddesindeki Güvenlik Şubede ifadesi alınacak. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan Adliyesine sevk olacak bilişim suçlar bürosu savcısına ifade verecek." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yıllar öncesinden sinyal veriyor! Uzmanlar tek tek sıraladı: Beyni içten içe tüketen altı belirti
- Hemen o ayarı değiştirin! Kurutma makinesindeki faturayı uçuran o detay
- Zihni genç tutmanın sırrı ondaymış! Kahvaltıların baş tacı: Bir dilim bile yetiyor
- 18 Aralık ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- Evinizde bu eşyalar varsa dikkat! En masum görüneni bile hastalık saçıyor
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?