Avukatı duyurdu: Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 04:47
Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde oturduğu bir kafede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı nedeninin Youtube platformu üzerinde yayınlanan videodan kaynaklı olduğunu belirtti.

Gazeteci Levent Gültekin, gece saat 01.20 sıralarında Bebek'te bir kafede oturduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin gözaltına alındığını doğruladı.

"YOUTUBE YAYININDAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDI "

Avukat Çetin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Levent Gültekin'in 17.12.2025 tarihli Youtube yayınından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Az sonra Vatan Caddesindeki Güvenlik Şubede ifadesi alınacak. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan Adliyesine sevk olacak bilişim suçlar bürosu savcısına ifade verecek." ifadelerini kullandı.

