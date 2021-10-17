WhatsApp'a yeni özellik: Mesajlara tepki verebileceksiniz
Instagram ve Facebook Messenger’da kullanılan mesajlara emojilerle tepki verme özelliği WhatsApp'ta da olacak. Deneme sürecinde olan emoji özelliğinin onaylanması halinde WhatsApp'ın yeni güncellemesinde kullanıcılarla buluşturulacak.
WhatsApp'a yeni özellik geliyor. En sık kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor. Mesajlaşma uygulamasında mesajlara emojilerle tepki verme özelliği ekleniyor.
WHATSAPP YENİ GÜNCELLEME
WhatsApp'ın yeni güncellemesinde yer alacak emojilerle tepki verme özelliği sayesinde kullanıcılar, gelen mesaj veya grup bildirimlere üzerine yerleştirilmiş emojilerle tepki verebilecek. Diğer taraftan bu tepkiler anonim olmayacak. Yani karşı taraftaki kullanıcı tepkinin kimden geldiğini görebilecek. Ayrıca bu tepkiler bildirim olarak gönderilebilecek. Kullanıcı emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.
INSTAGRAM VE FACEBOOK MESSENGER'DA KULLANILIYOR
WhatsApp'ın yeni sürümünde yer alması beklenen söz konusu özellik, Facebook Messenger ve Instagram uygulamalarında halihazırda kullanılıyor.
Test aşamasında olan özellik onaylanırsa WhatsApp'ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak. Yeni sürümde bu özellik yer alırsa varsayılan olarak aktif olacak, istenirse sonrada "Ayarlar" altındaki tepki bildirimleri bölümünden devre dışı bırakılabilecek.
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