WhatsApp’a yeni özellik: Mesajlara tepki verebileceksiniz

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEME

WhatsApp'ın yeni güncellemesinde yer alacak emojilerle tepki verme özelliği sayesinde kullanıcılar, gelen mesaj veya grup bildirimlere üzerine yerleştirilmiş emojilerle tepki verebilecek. Diğer taraftan bu tepkiler anonim olmayacak. Yani karşı taraftaki kullanıcı tepkinin kimden geldiğini görebilecek. Ayrıca bu tepkiler bildirim olarak gönderilebilecek. Kullanıcı emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.