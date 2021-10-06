6 saatlik kaos sonrası büyük tehdit kapıda! Teknoloji devleri WhatsApp, İnstagram ve Facebook’un asıl yüzü şoke etti!

Facebook'un birçok tercihiyle hem ABD'de hem de dünya genelinde demokrasiye zarar verdiğini ve ayrımcılığı körüklediğini ileri süren Haugen, şirketin kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını da açıklamıştı.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, teknoloji devinin kâr etmeyi güvenliğe tercih ettiğini savunmuştu.

Haugen'ın bu iddialarının ardından, analizler de peş peşe gelmeye başladı. XR Güvenlik Girişimi'nin kurucusu Kavya Pearlman, Facebook'un gizlemeye çalıştığı gerçekler olduğunu belirtmiş ve teknoloji devinin insanın verilerini ve davranışlarını bilinçli olarak kontrol ettiğini savunmuştu.

Pearlman'ın bu açıklamalarının ardından İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan yeni bir analiz de, teknoloji devleriyle ilgili şoke eden gerçekler olduğunu gözler önüne serdi.