Instagram Whatsapp ve Facebook neden çöktü? Basit bir hata nedeniyle milyonlar etkilendi iddiası! Whatsapp'a neden girilemedi?
Dün gece saatlerinde sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sıkıntısı tüm dünyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken milyonları etkileyen olayın nedeninin basit bir hata olduğu iddia edildi. Peki Whatsapp Facebook ve Instagram neden çöktü? Facebook'a neden girilemedi? Instagram sayfası neden yenilenemedi?
18.40 CİVARINDA ERİŞİM SORUNU BAŞLADI
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.
PEKİ NEDEN ÇÖKTÜLER?
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Konfigürasyon ise yapılandırma anlamına geliyor. Yani Facebook mühendisleri ayar değişikliği yaparken sistemi kitledi.
BASİT BİR HATA MI NEDEN OLDU?
Veri merkezleri arasındaki iletişimdeki başlayan aksaklık kısa sürede tüm Facebook sistemini sardı.
HİZMETLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRDI
Facebook'tan yapılan açıklamada, "Veri merkezlerimiz arasındaki trafiği koordine eden ana yönlendiricilerdeki ayar değişikliği soruna neden oldu. Bu da iletişimi engelledi. Veri merkezleri arasındaki trafikteki bu bozulmanın etkisi giderek artarak hizmetlerimizin ortadan kaldırdı" denildi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
DIŞARIYLA ETKİLEŞİM KESİLDİ
Değişikliğin sınır geçit protokolünde yapıldığı tahmin ediliyor. Internet üzerindeki kararların ana makinelere gönderilmesi işlemine izin veren modele sınır geçit protokolü (BGP) denir. Yani bu protokolle sistemleriniz internete bağlanır. Ağla etkileşim halinde olur. Eğer bu protokol çalışmazsa dışarıyla etkileşim kesilir. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumdaydı.
BİLGİLER ÇALINDI MI?
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
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