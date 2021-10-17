Yerli ve milli uygulamalar 5 yılda 502 bin 386 saldırıyı engelledi!





"Pandemi sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla; yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi SOME'lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 adet zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zaafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli bir şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."

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