Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim Snapchat mesaj gönderme hatası ne zaman düzelecek?
Son dakika... Snapchat çöktü mü? Sosyal medya uygulaması Snapchat'te erişim sorunu yaşanıyor. 2011 yılında piyasaya sürülen Instagram'a rakip olma yolunda ilerleyen ancak Instagram'ın Story özelliğini yayınlamasının ardından popülerliği azalan Snapchat'te mesaj gönderme ve bağlantıda problem yaşanıyor. Peki, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim Snapchat mesaj gönderme hatası ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...
Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'te erişim problemi yaşanıyor. Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat kullanıcıları erişim hatası ile karşılaşmaya başladıktan sonra sorunun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim Snapchat mesaj gönderme hatası ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?
Şu an için sorunun neden kaynaklandığı bilinmese de kullanıcılar üst üste çökme hatası ve mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Downdetector'de yer alan verilere göre, Snapchat'teki erişim sorununun saat 13.44 itibarıyla başladığını, kısa sürede zirveye ulaştığı görülüyor.
SNAPCHAT'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Snapchat'ten yapılan açıklamada "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" denildi.
SOSYAL MEDYANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nden Dr. Sevilay Sitrava, Instagram vesilesiyle gençlerin, özellikle de genç kızların, kendi görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına sahip olduğunu belirterek, '(Gençler) önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir.' dedi.
ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde geçen günlerde yer alan habere göre, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın şirket içinde yaptırdığı araştırma, sosyal medyanın gençlerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.
Gizli tutulan araştırmada, Instagram'ın gençlerde anksiyete ve depresyon düzeyini artırdığı belirtilerek, WSJ'nin haberinde, 'Gençler, yaşadığı anksiyete ve depresyonun şiddetlenmesinden Instagram'ı sorumlu tuttu.' denildi.
Araştırma, İngiltere'de gençlerin yüzde 13'ü ve ABD'de yüzde 6'sının Instagram yüzünden kendilerini öldürme isteği duyduklarını da ortaya koydu.
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nden Dr. Sitrava, söz konusu araştırma ile yeniden gündeme gelen sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı sosyal medya kanallarının farklı amaçları önceliğine aldığını söyledi.
Sitrava, Instagram'ın daha çok görselliği ön plana almayı, görsel olarak iletişim kurmayı, görsellikle ilgiyi toplamayı amaç edindiğini belirterek, şunları kaydetti:
'Genç kızların, özellikle gelişimsel olarak kendisini keşfetme süreçlerinden geçen gençlerin, görselliği ön plana alan sosyal medya alanından etkilenmemeleri olanaksız olurdu. Gençler, artık ergenlik döneminden çıkmak üzere olup, yetişkinliğe doğru gittikleri yolda kendi benliklerinin keşfinde oluyorlar. Bu keşif sürecinde gençler, bedensel farkındalıklarıyla da temas halindeler. Instagram, tam da bu keşif süreçlerinde etkili bir rol oynuyor.
Instagram vesilesiyle gençler, özellikle de genç kızlar, kendi görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına epeyce sahip. Böylesine geniş bir mecrada, kendilerini keşfetme sürecinde kendi konumlarını belirlemeye çalışırken, ötekileri referans almak ve kendilerini kıyaslamak kolay yol gibi gözüküyor. Ancak bu en tehlikeli yollardan birisidir. Çünkü kişiler kendi içlerine dönmek, kendi kapasitelerini keşfetmek yerine, ötekiler gibi olmaya çalışarak, gerçekçi olmaktan uzakmış gibi yaşarlar. Bu da onların dışsal gerçeklikten uzaklaşmalarına sebep olur. Önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir.'
'SOSYAL MEDYA KULLANIMININ NEYE HİZMET ETTİĞİNİN ADINI KOYMAK GEREKİR'
Dr. Sevilay Sitrava, yaşadıkları psikolojik sorunlara rağmen sosyal medya kullanmayı bırakamayan gençlere ilişkin, 'Böyle bir durumda bakılması ve anlaşılması gereken durum, rahatsızlık vermesine rağmen sosyal medya kullanımına devam etmenin kişide neye hizmet ettiğidir. Çünkü kişi, sosyal medyadan bir ya da başka sebepten dolayı kopamıyordur. O sebebin ne olduğu önemlidir. Örneğin, sosyalleşmek, kişinin kendisini 'beğeniler' alarak iyi hissetmesi, kişinin kendisini ifade etmesi, kişinin farklı konular hakkında bilgi edinmesi ve benzeri olabilir. Her ne kadar sosyal medya kullanımı rahatsızlık veriyor olsa da, bu gibi amaçlara hizmet ediyorsa ve kişi, bunun adını koyamıyorsa, rahatsız olsa da sosyal medya kullanmaya devam eder. O nedenle sosyal medya kullanımının neye hizmet ettiğinin adını koymak gerekir. Kişi, böylelikle sosyal medyayı hayatında nereye konumlandıracağını da netleştirmiş olmakla beraber sosyal medya kullanımını da daha yönetebilir hale gelecektir.' ifadelerini kullandı.
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