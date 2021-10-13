Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'te erişim problemi yaşanıyor. Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat kullanıcıları erişim hatası ile karşılaşmaya başladıktan sonra sorunun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Ekim Snapchat mesaj gönderme hatası ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için sorunun neden kaynaklandığı bilinmese de kullanıcılar üst üste çökme hatası ve mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Downdetector'de yer alan verilere göre, Snapchat'teki erişim sorununun saat 13.44 itibarıyla başladığını, kısa sürede zirveye ulaştığı görülüyor.

SNAPCHAT'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Snapchat'ten yapılan açıklamada "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" denildi.