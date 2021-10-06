Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun, uygulamalara erişimin yaklaşık 6 saat süreyle engellenmesine neden oldu. Uzun süredir düzeltilmesi beklenen erişim sorununun yanlış bir konfigürasyondan kaynaklandığı doğrulandı. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.