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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun, uygulamalara erişimin yaklaşık 6 saat süreyle engellenmesine neden oldu. Uzun süredir düzeltilmesi beklenen erişim sorununun yanlış bir konfigürasyondan kaynaklandığı doğrulandı. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:32
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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. 6 saati aşan kesinti, tüm dünyada etkisini gösterdi. Ortaya atılan iddialar da kullanıcıları korkuttu. İşte tarihi çöküşün hikayesi:

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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

HATALI YAPILANDIRMA
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını söyledi. Janardhan, "Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.

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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

'ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI'
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye alınmadıklarını yazdı. Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.

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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! 6 saatlik kaosta panik yaratan iddia: 3 milyar hesap çalındı

Facebook bir yandan çökmeyle uğraşırken, diğer yandan bilgi satışı haberleri çıktı. İki olay birbirinden alakasız olsa da benzer zamanlarda duyulması aralarında bir ilişki olduğu düşüncesini doğurdu.