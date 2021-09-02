Güney Kore’den Google ve Apple’a komisyon şoku! Dünyada bir ilk

Tabii ki, Google ve Apple da bu durumdan pek memnun değil. Apple tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tüketici açısından risk oluşturduğu, ödeme güvenliğinin ve satın almaların yönetilmesinin daha zor hale gelebileceği, ebeveyn kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği belirtildi.