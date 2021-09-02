02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Güney Kore'den Google ve Apple'a komisyon şoku! Dünyada bir ilk

Güney Kore'den Google ve Apple'a komisyon şoku! Dünyada bir ilk

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
ABONE OL
Güney Kore’den Google ve Apple’a komisyon şoku! Dünyada bir ilk

Google ve Apple son günlerde yeni ürünlerinden ziyade geliştiricilerden kestikleri komisyonlarla konuşuluyordu. Amerika'da bir grup senatör bu konu için yasa tasarısı sunmuştu. Bu gelişmeden kısa süre sonra Güney Kore'de de Google ve Apple'ın aldığı komisyon için yasa teklifi verildiği manşetlere taşınmıştı. Güney Kore'de yasa kabul edildi.

Google ve Apple şimdiye kadar geliştiricilere sadece kendi ödeme yöntemlerini sunuyordu. Belirli oranda komisyon kesiyordu.

Fakat Telekomünikasyon Ticaret Yasası'nda yapılan değişiklikle birlikte Koreli geliştiriciler, Play Store ve App Store ücretlerinin yanı sıra uygulama içi işlem ücretlerinden de artık muaf tutuluyor. Yani teknoloji devleri, geliştiricilerden komisyon talep edemeyecek.

Google ve Apple geliştiricilerden kestiği komisyon oranı yüzde 30. Fakat iki şirket küçük geliştiriciler için bu oranı yüzde 15'e düşürmüştü. Yine de, 2020'de mobil uygulamalardan toplamda 111 milyar dolar gelir elde edildi. Bunun büyük kısmı Google ve Apple'a gitti.

Şunu da belirtelim Güney Kore'nin kabul ettiği yasa teklifi, uygulama mağazalarından yapılan alışverişlerden kesilen komisyon bedelini engelleyen ilk düzenleme olarak tarihe geçti.

Tabii ki, Google ve Apple da bu durumdan pek memnun değil. Apple tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tüketici açısından risk oluşturduğu, ödeme güvenliğinin ve satın almaların yönetilmesinin daha zor hale gelebileceği, ebeveyn kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği belirtildi.

Google da kesilen komisyonun nedeni olarak düşük cihaz maliyetini ve her iki tarafın (Kendileri ve geliştiriciler için) finansal istikrarını gösterdi.

Google’a para cezası GOOGLE'A PARA CEZASI
AB’den Google’a yaptırım tehdidi AB'DEN GOOGLE'A YAPTIRIM TEHDİDİ
AB’den Google’a soruşturma şoku! AB'DEN GOOGLE'A SORUŞTURMA ŞOKU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA