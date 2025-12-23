İhaleye fesat karıştırma davasında karar! Eski Avcılar Belediye Başkanı Benli hakkında 10 yıl hapis cezası

2014-2019 yılları arasında Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile 26 diğer sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Erkan Karaaslan ve Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaların kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

BENLİ VE KARAASLAN'A HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Handan Toprak Benli hakkında, esasa ilişkin 6 ayrı suçlama için kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Benli'ye, 'zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 3 suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Benli'nin üzerine atılı 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrıca üzerine atılı 2 suçtan ise 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat hükmetti.

Mahkeme, iddianamede adı örgüt lideri olarak geçen sanık Erkan Karaaslan hakkında, üzerine atılı 5 suçtan toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına 1 suçtan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına, 2 suçtan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıkları da değişen olanlarda hapis cezasına çarptırdı.