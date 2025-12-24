Ankara'da Libya askerini taşıyan jet düştü! A Haber olay yerinde: Patlama sesi duyduk
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. Enkazına ulaşılan uçağın düştüğü noktadan A Haber ekipleri gelişmeleri aktardı. A Haber Muhabiri Şener Çetin ve Kameraman Hikmet Aydın uçağın düştüğü noktadaki vatandaşlara mikrofon uzattı. Görgü tanıkları Haymana'da yaşıyorum, Patlama duyduk, Çalıştığımız otelde doğal gaz patlaması olduğu söylendi. Otele gittik patlama yok, duyduk ki uçak duymuş ona geldik biz de." dedi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.
A Haber mikrofonuna konuşan görgü tanıkları ise patlama sesi duyduklarını söyledi.
LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.
Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi.
ENKAZA ULAŞILDI
Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı.
Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.
Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi. Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.
"HERKES DEPREM OLUYOR SANDI"
Uçağın düştüğü bölgede oturan Ömer Lütfü Ünal, büyük bir ses duyduğunu ve evlerin sallandığını söyledi. Ünal, "Herkes başta bunu deprem olarak yorumladı. Arkasından da insanlar uçak düştüğünü söyledi, biz de halk olarak geldik, elimizden bir şey gelir mi diye. Geldiğimizde hala daha uçak yeri daha tespit edilmemişti. Vatandaşlar ve köylülerle 5-6 kilometre ileride yürüyerek çamurların içine giderek 30 kişiyle birlikte bulduk orayı. Gittiğimizde bir yakıt kokusu vardı. Araç yakıtı ve uçağın parçaları vardı, ufak ufak parçalar. Ondan sonra jandarma ekiplerimiz gelerek telefonlarla aramada bulunduk. Biz canlı bulabilir miyiz diye, bir şey yapabilir miyiz diye çabaladık" dedi.
Arazinin engebeli ve hava şartların zorlu olması yüzünden itfaiye ve sağlık ekiplerinin ulaşımda sorun yaşadığını belirten Ünal, "Herhangi bir canlı bulamadık. Küçük küçük uçak parçaları, yani tam bir parça yoktu. Tarlaya komple yayılmış büyük bir alana. Sadece bir cüzdan bulabildik. Onu da yetkili arkadaşlarına teslim ettik" diye konuştu.
GÖRGÜ TANIKLARI A HABER'E KONUŞTU
A Haber Muhabiri Şener Çetin ve Kameraman Hikmet Aydın uçağın düştüğü noktadaki vatandaşlara mikrofon uzattı. Görgü tanıkları Haymana'da yaşıyorum, Patlama duyduk, Çalıştığımız otelde doğal gaz patlaması olduğu söylendi. Otele gittik patlama yok, duyduk ki uçak duymuş ona geldik biz de." dedi.
