Ankara’da Libya askerini taşıyan jet düştü! A Haber olay yerinde: Patlama sesi duyduk

Fotoğraf-AA

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi. Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.

"HERKES DEPREM OLUYOR SANDI"

Uçağın düştüğü bölgede oturan Ömer Lütfü Ünal, büyük bir ses duyduğunu ve evlerin sallandığını söyledi. Ünal, "Herkes başta bunu deprem olarak yorumladı. Arkasından da insanlar uçak düştüğünü söyledi, biz de halk olarak geldik, elimizden bir şey gelir mi diye. Geldiğimizde hala daha uçak yeri daha tespit edilmemişti. Vatandaşlar ve köylülerle 5-6 kilometre ileride yürüyerek çamurların içine giderek 30 kişiyle birlikte bulduk orayı. Gittiğimizde bir yakıt kokusu vardı. Araç yakıtı ve uçağın parçaları vardı, ufak ufak parçalar. Ondan sonra jandarma ekiplerimiz gelerek telefonlarla aramada bulunduk. Biz canlı bulabilir miyiz diye, bir şey yapabilir miyiz diye çabaladık" dedi.