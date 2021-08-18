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Rusya'dan Google'a para cezası

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Rusya’dan Google’a para cezası

Rusya'nın yasaklı içeriklere kısıtlama uygulamamakla suçladığı Google, yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı. ABD merkezli firmanın mevduata uymadığını öne süren Rus mahkeme teknoloji devini 4 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'a Rusya'dan para cezası geldi. İdari ihlal ile suçlanan firmanın, Moskova hükümetine 4 milyon ruble ödemesine hükmedildi.

Başkent Moskova'da görülen duruşmada Google'ın Rusya'da yasaklanan içerikleri filtrelemediği iddia edildi. Federal bilgi teknolojileri tarafından açılan davada, ABD'li firmanın ülke içi mevzuata uyum göstermediği belirtildi.

Google aleyhinde karara varan Taganskiy Mahkemesi, firmayı 4 milyon ruble para cezasına çarptırdı. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde
bu cezanın katlanarak artacağı vurgulandı.

Diğer yandan, ABD'li firmaya benzer ihlal suçlamalarıyla geçen ay da 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.

Google’a para cezası GOOGLE'A PARA CEZASI

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