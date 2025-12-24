TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İLAN



1-) Tunceli İli sınırları içinde bulunan sağlık kurum-kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, sterilizasyon işlemine tabi tutularak, nihai bertaraf alanına taşınarak imha edilmesi hizmet alımı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Artırma Usulü ile 5 (beş) yıllığına sağlık kuruluşlarından elde edeceği brüt gelirden % oranında Tunceli Belediye Başkanlığı'na pay verilmesi şartıyla işletmecilik hakkı ihalesi

İhalede artırma konu olacak kısım brüt gelirden elde edilecek gelirin % oranın arttırılması ile yapılacak olup ihalede arttırılacak olan muhammen(tahmini) % oranı, % 10 olarak belirlenmiştir. İhalede açık arttırma % 10'den başlayacaktır. İhalede verilecek teklifler içinde brüt gelirden elde edilecek gelirin en yüksek % oranını verecek katılımcıya ihale bırakılacaktır.

2-) İhale şartname bedeli 10.000,00TL'dir ve şartname ile ekleri Tunceli Belediye Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeline ait belediyemiz muhasebesince verilecek olan faturanın ihale dosyasına konulması zorunludur.

a)Geçici teminat 5.000,00 TL olup, Kesin teminat ihale sonucu ortaya çıkan rakamın 1 yıllık bedelinin %6 'sıdır.



3-) İhale 06.01.2026 tarihinde saat 11:30 'da Belediyemiz encümen salonu adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.



4-) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edilmesi işi hizmet bedelleri il mahhalli çevre kurulu tarafından belirlenecek fiyat listesi dikkate alınarak belirlenecektir.



5-) İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;



A) Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve tebligat için adres beyanı, ikametgah belgesi ihale dosyasına konulması zorunludur.



B) Yabancı katılımcılar için, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve tebligat için gösterilen adresin belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.



C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve(b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,



D) İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)

ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) Tüzel kişi veya ortak girişim olması halinde, tüzel kişi veya ortak girişim adına ihaleye katılmaya teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale dosyasına konulması zorunludur. (Yetkili olduğunu gösteren ticari sicil gazetesi, şirketlerde yetki dağılımı, temsil etme yetkisi, ortaklık dağılımı gibi belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasına konulması zorunludur.)



E) 5 (beş) yıllık işletme bedeli üzerinden % 3'ü geçici teminat, % 6'sı kesin teminat bedeli alınacak olup geçici teminat bedeli ihale tarihinden önce yatırılacaktır.



F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancıtüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

a) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini,

b) İstekli şirket ise belgelerini,

c) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

d) İhale sonucunda yüklenici sözleşme öncesinde Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge getirmesi zorunludur.

e) Teknik personeli bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi

f) Atık toplama araçlarını bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi

g) Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi gerekir.



G) Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KiK030.0/D) ibraz edilmek zorundadır.

a) İstekliler, istenilen belgenin aslı yerine ihaleden önce İdarenin yetkili personeli tarafından "aslı İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

b) Yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile İdarece ihale dokümanın da belirlenen belgelerin

tercümelerinin yeminli tercüme bürolarınca onaylı olması şarttır.

İlgililere ilanen duyurulur.

