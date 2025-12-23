Medya ve sanat dünyasında "uyuşturucu" depremi! Ağın kilit isimlerine ulaşıldı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, iş, sanat ve medya dünyasına sıçrayarak derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Umut Evirgen ve gazeteci Emrullah Erdinç'in de gözaltına alınmasıyla operasyonun kapsamı genişledi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde canlı yayında soruşturmanın geldiği son noktayı ve olası gelişmeleri değerlendirdi.

"İTİRAFÇI FENOMENİN TELEFONU SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ"

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeleri aktaran Ramazan Almaçayır, itirafçı olan bir fenomenin cep telefonunda yapılan incelemelere dikkat çekti ve "Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan fenomen ismin cep telefonunda yapılan incelemelerde çok hassas bilgilere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma, normalde uyuşturucu kullanımı veya yer temini şüphesiyle başlamıştı. Ancak gelinen noktada işin boyutu değişti. Yatlarda ve belirli adreslerde düzenlenen 'uyuşturucu partileri' mercek altına alındı." ifadelerini kullandı.