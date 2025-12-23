Medya ve sanat dünyasında "uyuşturucu" depremi! Ağın kilit isimlerine ulaşıldı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İtirafçı olan bir fenomenin cep telefonundan çıkan verilerle genişleyen dosya, iş, sanat ve medya dünyasına uzandı. Operasyon kapsamında yeni gözaltılar ve ifadeler gündeme gelirken, soruşturmada örgütlü suç, uyuşturucu partileri ve menfaat temini iddiaları öne çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında dosyanın geldiği son noktayı ve olası yeni gelişmeleri değerlendirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, iş, sanat ve medya dünyasına sıçrayarak derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Umut Evirgen ve gazeteci Emrullah Erdinç'in de gözaltına alınmasıyla operasyonun kapsamı genişledi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde canlı yayında soruşturmanın geldiği son noktayı ve olası gelişmeleri değerlendirdi.
"İTİRAFÇI FENOMENİN TELEFONU SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ"
Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeleri aktaran Ramazan Almaçayır, itirafçı olan bir fenomenin cep telefonunda yapılan incelemelere dikkat çekti ve "Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan fenomen ismin cep telefonunda yapılan incelemelerde çok hassas bilgilere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma, normalde uyuşturucu kullanımı veya yer temini şüphesiyle başlamıştı. Ancak gelinen noktada işin boyutu değişti. Yatlarda ve belirli adreslerde düzenlenen 'uyuşturucu partileri' mercek altına alındı." ifadelerini kullandı.
"ÖRGÜTLÜ SUÇ ŞÜPHESİ VAR"
Almaçayır, soruşturmanın bireysel suçlardan öte, organize bir yapıya işaret ettiğini vurgulayarak, "Savcılık, bu kişilerin bireysel suç işlemenin ötesinde birlikte hareket edip etmediğini araştırıyor. Hatta Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 'organize suç örgütü' sıfatı da dosyada yer alıyor. Sadece uyuşturucu partileri değil, bu partiler üzerinden menfaat temin etme ve bu amaçla örgütlü bir yapı kurma suçlamaları da var. Bu durum soruşturmanın daha da genişleyeceğinin sinyallerini veriyor." dedi.
"YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINAMAYANLAR VAR"
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu için işlem yapılamayan isimler olduğunu hatırlatan Almaçayır, bunlardan birinin Şeyma Subaşı olduğunu belirtti.
"YUSUF GÜNEY İFADEYE ÇAĞRILDI"
Soruşturmada adı geçen isimlerden Yusuf Güney'in de ifadeye çağrıldığını belirten Almaçayır, "İfadeye çağrılanlardan kan, saç ve idrar örnekleri alınıyor. Kan örneklerinde madde tespiti kısa süreli olsa da saç örneklerinden 12 aya kadar geriye dönük tespit yapılabiliyor. Uyuşturucu kullanmanın da bir cezası var. Ancak bu durum, temin etme, yer sağlama veya özendirme suçlarıyla birleşirse hapis cezası 2 yıldan 5 yıla, hatta ticareti söz konusu olursa 10 yıldan 20 yıla kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullanarak sürecin işleyişini aktardı.
"BU İSİMLER ROL MODEL OLMAMALI"
Almaçayır, gözaltına alınan isimlerin kamuoyunda tanınan kişiler olması nedeniyle "cezasızlık algısı" oluşmaması gerektiğini vurguladı ve "Bu isimler rol model olarak görülüyor. 'Ben hapis cezası almadım, aklandım' deme hakları yok. Çünkü bir temsil makamındalar. Takipçilerine karşı en azından bir özür borçları olduğunu düşünüyorum." dedi.
"UYUŞTURUCU BARONLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR"
Soruşturmanın sadece torbacılarla sınırlı kalmadığını, uyuşturucu baronlarına kadar uzandığını belirten Almaçayır, "İstanbul'da bu yıl içinde uyuşturucu baronu olarak değerlendirilen 30 isim yakalandı. Emniyet, uyuşturucunun kaynağına inmek için titizlikle çalışıyor. Bu soruşturma da sadece ünlü isimlere yönelik değil, uyuşturucu ticaretinin tüm ayaklarını deşifre etmeyi amaçlıyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi
- 25 Aralık A101 aktüel katalog indirimleri belli oldu: A101 Aldın Aldın’da bu hafta neler var?
- Dünya’nın mevsim haritası yenilendi: Uyumsuzluk sanıldığından büyük
- Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste
- Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
- Yıl bitmeden araba alacaklara fırsat: Sıfır faizli kredi veren markalar
- 22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
- TDK 2025 yılının kelimesi seçildi mi? Oy verme tarihleri ve kelimeler
- Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi
- Yeni sistem kapıda! Kar radara girdi: İstanbul’da tarihi gün yaklaşıyor!
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi
- Sadece %1’i başarıyor: 78’lerin arasındaki 87’yi 7 saniyede bul