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Norveç'ten çarpıcı Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması! "22 adet alınabilir"

Son dakika haberleri... Türk SİHA'sı ’nin namı 'e kadar uzandı. Norveçli Dış Politika Uzmanı , kritik bir Bayraktar TB2 ve karılaştırması yaptı ve aralarındaki farka dikkat çekti.

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Norveç'ten çarpıcı Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması! 22 adet alınabilir

Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.

Türkiye'nin vatan savunması için aldığı 'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkardı.

Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.

Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı , Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması BAYRAKTAR TB2 VE F-35 KARŞILAŞTIRMASI

zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." ifadelerini kullanadı.

İŞTE BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ

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