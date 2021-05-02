Norveç'ten çarpıcı Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması! "22 adet alınabilir"
Son dakika haberleri... Türk SİHA'sı Bayraktar TB2’nin namı Norveç'e kadar uzandı. Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, kritik bir Bayraktar TB2 ve F-35 karılaştırması yaptı ve aralarındaki farka dikkat çekti.
Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.
Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.
Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.
Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." ifadelerini kullanadı.
İŞTE BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ
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