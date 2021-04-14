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Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri , 'nin savunma sanayisindeki gelişimini hazmedemeyip algı operasyonuna kalkışanlara tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri ve Cumhurbaşkanlığı Başkanı , bazı basın-yayın organlarında çıkan 'nin 'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin tepki gösterdi.

İsmail Demir, "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz." derken. Selçuk Bayraktar da, "Kameranın yerlisini yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları söyledi:

HİÇBİR ÜLKEYE BAĞLILIĞIMIZ KALMAMIŞTIR

Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.

Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİMİZDEN DÖNDÜREMEYECEKLER

Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.

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