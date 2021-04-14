Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
Baykar Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini hazmedemeyip algı operasyonuna kalkışanlara tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi.
Baykar Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bazı basın-yayın organlarında çıkan Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin tepki gösterdi.
İsmail Demir, "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz." derken. Selçuk Bayraktar da, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:
Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...
Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 13, 2021
Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum;
Yine de
Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 https://t.co/dZdiQbwpLr
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları söyledi:
HİÇBİR ÜLKEYE BAĞLILIĞIMIZ KALMAMIŞTIR
Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.
Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.
TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİMİZDEN DÖNDÜREMEYECEKLER
Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.
1️⃣ Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 13, 2021
Buna en iyi örneklerden birisi de @aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/DmztObxxPc
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