Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları söyledi:

HİÇBİR ÜLKEYE BAĞLILIĞIMIZ KALMAMIŞTIR

Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.

Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.