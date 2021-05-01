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Clubhouse yasaklanacak mı? Üst düzey hükümet yetkilileri de kullanıyor! O ülkede gündem oldu

'da Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetinin 'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılmasına ilişkin kararı durdurdu. İran hükümeti herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" yönünde karar almıştı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Clubhouse yasaklanacak mı? Üst düzey hükümet yetkilileri de kullanıyor! O ülkede gündem oldu

'da Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, sosyal medya platformu 'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılmasına ilişkin hükümet kararını durdurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin 18 Nisan'da aldığı "Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının cezalandırılması" kararı sonrası Yargı Erkinden karşı adım geldi.

Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetin söz konusu kararını durdurdu.

NE OLMUŞTU?

Hükümet, 18 Nisan'da, herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" kararı almıştı.

ÜST DÜZEY HÜKÜMET YETKİLİLERİ CLUBHOUSE'U KULLANIYOR

'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı , Ali Ekber Salihi, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri sosyal medya platformu Clubhouse'u kullanıyor.

Ülkede , , ve gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları , Clubhouse ile ilgili resmi bir karar olmamasına rağmen filtre kırıcı olmadan erişim sağlanamıyor.

BİLGİLERİN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.

Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.

CLUBHOUSE'DAN YALANLAMA

Clubhouse Techmeme'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak sızıntı iddialarını yalanladı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi. Yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarda insanın birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor..

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