Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Sınıfında dünyanın en iyisi

BAYRAKTAR TB2 S/İHA

-Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik

-Dünyada rekor %93 yerlilik

-Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı

-Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli

-3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi

