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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Sınıfında dünyanın en iyisi

Teknik Müdürü sosyal medya hedabı Twitter'dan Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı robot uçağı "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" mesajıyla paylaştı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Sınıfında dünyanın en iyisi

paylaşımında "BayraktarTB2 S/İHA. Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR TB2 S/İHA

-Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik

-Dünyada rekor %93 yerlilik
-Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı
-Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli
-3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi

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