01 Mart 2021, Pazartesi
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Rusya'dan Twitter'a şok suçlama: Rus yasalarını kasten ihlal etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Rusya'dan Twitter'a şok suçlama: Rus yasalarını kasten ihlal etti

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Twitter'a 2017'den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter, Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor." denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter'a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.

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