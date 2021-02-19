Eraslan'ın yasağa dair açıklamaları şöyle;

"Facebook'un yasaya karşı göstermiş olduğu tutum oldukça şaşırtıcı. Haber paylaşımının engellenmesiyle kanserle mücadeleye yönelik sayfaların dahi yasağa takıldığı görülmektedir. Facebook'un yaptığı açıklama ise oldukça küstahça. Platform tarafından 'Yasa haber içeriğinin tanımı konusunda net bir sınır çizmediği için, yasadışı bir iş yapmamak adına geniş bir tanım benimsedik' şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu hamle aslında bir çeşit güç gösterisidir. Facebook'ta özellikle Covid aşılamalarının yapıldığı dönemde bu yasağın uygulamaya geçirilmesi ve pek çok yardım kampanyasının da yasaktan etkilemesinin amacı; platformun gücünün Avustralya Hükümeti'ne gösterilmesi, böylelikle hükümetin zor durumda bırakılması çabasıdır. Daha öncelerde liberal ve yasalara uyumlu olduğu düşünülen Zuckerberg grubunun son dönemlerde oldukça sert çıkışlar yaptığı görülmektedir. Ülkemizde de toplumsal bir tepki ortaya çıkana kadar herhangi bir temsilcilik oluşturmak istememiş ve yasayı yok saymışlardı. Sosyal medya devleri her ne kadar kendilerince hak ve özgürlükleri savunmaya yönelik hamleler yapıyormuş gibi gözükse de sonuç olarak ticari kaygıları bulunan şirketlerdir. Avustralya'da da yasakla ilgili tutumlarını ilerleyen süreçlerde hep birlikte göreceğiz."