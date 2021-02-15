15 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: WhatsApp ve Facebook hakkında flaş karar

Son dakika haberleri... ve hakkında Ocak ayında başlatılan soruşturmada karar çıktı. WhatsApp ve Facebook hakkındaki davada, verilerin başka hizmetler için kullanılması yetkisinin durdurulmasına karar verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: WhatsApp ve Facebook hakkında flaş karar

Rekabet Kurulu, Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

WhatsApp, 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

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