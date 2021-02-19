GERİ ADIM NE OLMALI?

Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sanlav, "Bu konuda beklediğimiz geri adımın ne olması gerektiğiyle ilgili bu konuda WhatsApp'ın sözleşme güncellemesinden vazgeçmesini ya da güncellemeyen vatandaşlara kullandırmaktan vazgeçmesi bir geri adım demek değildir. Geri adımı şu olmalıdır toplamış olduğu bütün verileri ben artık kullanmayacağım bu verileri siliyorum vatandaştan izinsiz olarak topladığım bu verileri hiçbir şekilde kullanmayacağım ve bunları ben kendi datalarımdan siliyorum bu geri adımdır." dedi.