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WhatsApp’tan zorunlu veri paylaşımı! Geri adım attı mı? Sosyal medya uzmanı vatandaşlara canlı yayında kritik uyarılarda bulundu

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 10:41
Son dakika haberi... WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada platform kararından geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada platform kararından geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu konuda beklediğimiz geri adımın ne olması gerektiğiyle ilgili bu konuda WhatsApp'ın sözleşme güncellemesinden vazgeçmesini ya da güncellemeyen vatandaşlara kullandırmaktan vazgeçmesi bir geri adım demek değildir. Geri adımı şu olmalıdır toplamış olduğu bütün verileri ben artık kullanmayacağım bu verileri siliyorum vatandaştan izinsiz olarak topladığım bu verileri hiçbir şekilde kullanmayacağım ve bunları ben kendi datalarımdan siliyorum bu geri adımdır.

BU KARARI NEDEN ALDI?

Rekabet Kurumu geçtiğimiz hafta 4054 sayılı kanun kapsamında bir geçici tedbir kararı aldı buna istinaden WhatsApp bir açıklama yaptı. WhatsApp'ın bizim mesaj içeriklerimizi konum bilgimizi topladığı konusunda vatandaşlarımızı uyarıyorum. Sözleşmeye onay versek de vermesek de uygulamayı telefona indirdiğimiz an mesaj içeriklerimiz konum bilgilerimiz grup yazışmalarımız cihazlarda yüklü bütün bilgilere ulaşılıyor.

Son dakika: WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız SON DAKİKA: WHATSAPP GERİ ADIM ATMIYOR: UYARI MESAJI YAYINLAYACAĞIZ
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