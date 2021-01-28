Telegram'dan flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp sohbetleri Telegrama nasıl taşınacak?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.