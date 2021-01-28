28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Telegram'dan flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp sohbetleri Telegrama nasıl taşınacak?

Telegram'dan flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp sohbetleri Telegrama nasıl taşınacak?

WhatsApp yeni sözleşmesiyle milyonlarca kullanıcı kaybederken, 'dan flaş bir hamle geldi. Telegram tarafından yapılan açıklamada, WhatsApp'taki sohbetlerin taşınabileceği belirtildi. Peki WhatsApp'taki konuşmalar Telegram'a nasıl taşınacak? İşte tüm detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
Telegram'dan flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp sohbetleri Telegrama nasıl taşınacak?

WhatsApp'ın kişisel verileri anlaşmalı firmalara vermek için zorunlu sözleşme çıkarması üzerine milyonlarca kullanıcı BİP ve gibi uygulamalara geçti. 'tan kaçmak isteyenlere karşı yeni bir müjde verdi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbetlerini de taşıyabilecek.

Peki WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarmak ne yapılması lazım?

İŞTE SOHBETLERİ TAŞIMANIN YOLLARI

1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2- WhatsApp uygulamasından Telegram'a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin

5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.

WhatsApp virüsüne dikkat! Bildirimler üzerinden kontrol ediyorlar WHATSAPP VİRÜSÜNE DİKKAT! BİLDİRİMLER ÜZERİNDEN KONTROL EDİYORLAR
Son dakika: Yerli muzda tekel iddiası! Skandal ortaya çıktı: WhatsApp gruplarında karar veriyorlar SON DAKİKA: YERLİ MUZDA TEKEL İDDİASI! SKANDAL ORTAYA ÇIKTI: WHATSAPP GRUPLARINDA KARAR VERİYORLAR
WhatsApp ne yapmak istiyor? WhatsApp sözleşmesi aktif olacak mı? Milyonlarca kullanıcıya flaş uyarı WHATSAPP NE YAPMAK İSTİYOR? WHATSAPP SÖZLEŞMESİ AKTİF OLACAK MI? MİLYONLARCA KULLANICIYA FLAŞ UYARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA