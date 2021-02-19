Samsung kararını verdi! O telefonlar Türkiye'de üretilecek

Edinilen bilgiye göre, Samsung yılda bu fabrikada 3 milyon adet cep üretecek. Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Türkiye'de yıllık toplam pazarın 10.5 milyon adet olduğu düşünüldüğünde bu üretimin büyüklüğü de ortaya çıkıyor.