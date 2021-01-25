WhatsApp virüsüne dikkat! Bildirimler üzerinden kontrol ediyorlar

REKLAM GİBİ GÖRÜNÜYOR

Sabah'ın haberine göre yeni WhatSapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Bir telefon markasının reklamı gibi görünün linke tıklandığında, kullanıcılar kendilerini Google Play Store web sitesine benzer bir web sitesinde buluyor.