Elon Musk'tan Türkiye'nin uydusu Türksat 5A paylaşımı

Fırlatma işlemi, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk´ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından gerçekleştirildi. Uydu Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

ELON MUSK TWİTTER'DAN DUYURDU

Musk, fırlatmanın başladığı anların canlı görüntülerini, 41 milyon 600 bin takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından yaptığı, 'fırlatma başlıyor' anlamına gelen 'Launch underway' ifadesiyle duyurdu.

MUSK TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk'ın Türkiye'ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." demişti.