04 Şubat 2021, Perşembe
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TikTok için yaş sınırlaması getirildi!

İtalya, 10 yaşındaki bir çocuğun 'taki meydan okuma sonrası hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu TikTok'a 13 yaş sınırı getirdi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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TikTok için yaş sınırlaması getirildi!

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Salı günü yapılan yazılı açıklamada 'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.

13 YAŞIN ALTINDAKİLERİN UYGULAMASI SİLİNECEK

Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.

SIKI ÖNLEMLERİ TAAHHÜT ETTİ

Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi.

İTALYANCA MODERATÖRLER İKİ KATINA ÇIKACAK

Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

10 YAŞINDAKİ BİR KIZ TİKTOK YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalya'nın Palermo kentinde Ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kızın, Tiktok'taki bir meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.

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