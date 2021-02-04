TikTok için yaş sınırlaması getirildi!

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.