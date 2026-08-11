Hatice teyzenin rüyası gerçek oldu! Muhammed Salah Karadeniz sofrasına konuk oldu

Çekimleri Araklı ve Sürmene ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtım filminde Muhammed Salah ile yöre halkı bir araya geldi.

Videoda, Hatice Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.

Salah, kendisi için hazırlanan kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı sofraya konuk oldu. Videoda, yöre halkının misafirperverliğine vurgu yapıldı.

"Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur." ifadeleriyle paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

"KENDİ OĞLUM GİBİ HİSSETTİM"

Tanıtım filminde rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Trabzon'da çekilen birçok dizide rol aldığını söyledi.

Salah ile aynı masada oturup yemek yiyeceğini hiç düşünmediğini belirten Akbaş, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi.

Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağını öğrendiğinde heyecanlandığını ifade eden 6 çocuk annesi Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani, öyle bir duygu benim için." diye konuştu.

Muhammed Salah'ın videoda yer alacağını çekim günü öğrendiğini dile getiren Akbaş, kuymak, sarma ve turşu kavurması gibi yöresel lezzetler hazırladıklarını söyledi. Akbaş ayrıca Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini ifade etti.

SALAH VE EŞİNİ EVİNDE AĞIRLAMAK İSTİYOR

Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, Salah'ı evinde eşiyle birlikte ağırlamak istediğini söyledi.

Akbaş, "Umudumuz şampiyon olmak, inşallah olacağız. Bal, kaymak, ligarba yedirdik, vitamini bol olsun. Çok şeyler yedirdik. Çok memnun oldu, hep gülüyordu. O da oğlum gibi oldu. İnşallah benim evime de gelir, ziyaret eder hanımıyla. Bekliyorum onu." dedi.

Videonun yayınlanmasının ardından telefonunun susmadığını belirten Akbaş, "Hiç telefonlar durmadı. Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu sene şampiyonluk bekliyoruz." diyen Akbaş, Salah'ın sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, "Yakından görseniz ancak anlarsınız nasıl bir insan olduğunu, tarif edilmez bir duygu. Yemeklerin hepsini beğendi, hepsinden koyduk ağzına zaten. İnşallah Muhammed Salah ile bir daha görüşebilirim, onu bekliyorum. Maça da gideceğim, kazanacak, şampiyonuz." dedi.