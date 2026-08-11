Hatice teyzenin rüyası gerçek oldu! Muhammed Salah Karadeniz sofrasına konuk oldu
Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadrosuna kattı. Araklı ve Sürmene’de çekilen “Rüyalar gerçek olur” temalı tanıtım filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Salah’ın yöre halkıyla samimi görüntüleri ve Karadeniz lezzetlerine ilgisi dikkat çekti. Filmde yer alan oyuncular, Salah’la ilgili konuştu.
Çekimleri Araklı ve Sürmene ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtım filminde Muhammed Salah ile yöre halkı bir araya geldi.
Videoda, Hatice Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
Salah, kendisi için hazırlanan kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı sofraya konuk oldu. Videoda, yöre halkının misafirperverliğine vurgu yapıldı.
"Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur." ifadeleriyle paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
"KENDİ OĞLUM GİBİ HİSSETTİM"
Tanıtım filminde rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Trabzon'da çekilen birçok dizide rol aldığını söyledi.
Salah ile aynı masada oturup yemek yiyeceğini hiç düşünmediğini belirten Akbaş, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi.
Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağını öğrendiğinde heyecanlandığını ifade eden 6 çocuk annesi Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani, öyle bir duygu benim için." diye konuştu.
Muhammed Salah'ın videoda yer alacağını çekim günü öğrendiğini dile getiren Akbaş, kuymak, sarma ve turşu kavurması gibi yöresel lezzetler hazırladıklarını söyledi. Akbaş ayrıca Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini ifade etti.
SALAH VE EŞİNİ EVİNDE AĞIRLAMAK İSTİYOR
Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, Salah'ı evinde eşiyle birlikte ağırlamak istediğini söyledi.
Akbaş, "Umudumuz şampiyon olmak, inşallah olacağız. Bal, kaymak, ligarba yedirdik, vitamini bol olsun. Çok şeyler yedirdik. Çok memnun oldu, hep gülüyordu. O da oğlum gibi oldu. İnşallah benim evime de gelir, ziyaret eder hanımıyla. Bekliyorum onu." dedi.
Videonun yayınlanmasının ardından telefonunun susmadığını belirten Akbaş, "Hiç telefonlar durmadı. Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu sene şampiyonluk bekliyoruz." diyen Akbaş, Salah'ın sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, "Yakından görseniz ancak anlarsınız nasıl bir insan olduğunu, tarif edilmez bir duygu. Yemeklerin hepsini beğendi, hepsinden koyduk ağzına zaten. İnşallah Muhammed Salah ile bir daha görüşebilirim, onu bekliyorum. Maça da gideceğim, kazanacak, şampiyonuz." dedi.
"TRABZON'UMUZA CAN GETİRDİ, KAN GETİRDİ"
Filmde rol alan Erkan Yüce de videonun kariyeri açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Salah'ın dünyanın sayılı üç dört futbolcusundan biri olduğunu söyledi.
Trabzonspor'dan teklif aldığında çekimlere büyük bir heyecanla geldiğini ifade eden Yüce, "Muhammed Salah ile orada birlikte olmak, onu yakından tanımak bizim için de ayrı bir gurur vesilesi oldu. Netice itibarıyla İngiltere Premier Ligi'nin en iyi futbolcusu unvanını almış bir futbolcu. Trabzon'umuza can getirdi, kan getirdi. Ufacık da olsa bu işe bir katkı vermişsek ve bu kamuoyu tarafından da takdir edilmişse ne mutlu bize." diye konuştu.
Çevresindekilerin Salah'ın videoda yer almasına ilişkin "Yapay zekâ mı?" diye sorduğunu belirten Yüce, çekimlerin tamamen doğal olduğunu söyledi.
Salah'ın Karadeniz yemeklerini tatmak istediğini belirten Yüce, "Tamamen doğal, orijinal. Geldi, orada çok sıcaktı. Karadeniz yemeklerini, karalahana sarmasını, kuymağı, hamsi kuşunu, fasulye turşumuzu, Laz böreğimizi, hepsini tatmak istedi. Baktım, bizden biriymiş gibi. Normal köy evinde hani gelirsin de antrenmana gidecek evin evladı gibi bir samimiyet oluştu orada." ifadelerini kullandı.
Karalahana sarması yedirdikleri Salah'tan bu sezon bol gol beklediğini söyleyen Yüce, "Sonucu şampiyonluk olan bir sezon olur. Ben gerçekten kendi adıma çok mutluyum." dedi.
TARAFTARLARDAN SALAH YORUMU
İzmir'den ailesiyle Trabzon'a gelen Ayşe Tuğçe Durmaz, kentte dizi ve reklamların çekildiği alanları gezdiklerini belirterek Hatice Akbaş'ı gözlerinden tanıdığını söyledi.
Akbaş'ı görünce şaşırdığını ve sevindiğini ifade eden Durmaz, "Galatasaraylıyız ama Trabzonspor da takibimizde. Geldiğini takip ediyordum, reklamı da izlemiştim. Reklamı izlediğim için zaten tanıdım onu. Heyecanlıyım, mutluyum. Reklam güzel. Buranın her şeyini içeriyordu, bir transfer için güzel bir reklamdı." dedi.
Durdu Kartal ise yıllardır ailesiyle birlikte Trabzonspor'u desteklediklerini ancak kente ilk kez geldiklerini belirtti.
Salah'ın transferiyle heyecanlandıklarını ifade eden Kartal, "Muhammed Salah'ın transferiyle de bir heyecan, bir istek oluştu. Gidelim, görelim Trabzon'u dedik. Çocukluğumuzdan beri hayalimiz olan Trabzonspor Stadı'nı, futbolcuları görebilme ümidiyle geldik." diye konuştu.
Videonun çok güzel olduğunu belirten Kartal, Salah'ın transferinin İstanbul'daki takımların bakış açısını değiştirdiğini kaydetti.