(Foto: AA)

Birçok meşalenin yakıldığı görülürken, bazı taraftarlar horon teperek Salah'ı bekledi.

SALAH: "BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

İmza töreninde konuşan Salah, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz.

(Foto: AA)

Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kupalar kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum."

2 YILLIK İMZA ATTI

Başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, 34 yaşındaki Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin mali detaylarını da gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SALAH'DAN "BİZE HER YER TRABZON" MESAJI

Öte yandan hatırlanacağı üzere Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullanmıştı.