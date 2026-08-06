Trabzon'da Muhammed Salah coşkusu: Binler stadyuma akın etti
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için bugün Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlendi. Bordo-mavili taraftarlar, Mısırlı dünya yıldızını karşılamak için saatler öncesinden stada akın ederken imza töreninde konuşan Salah, "İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum." dedi.
Trabzonspor'da tarihi gün yaşandı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah için bugün Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlendi.
Saat 19.30'da başlayan tören öncesinde binlerce Trabzonsporlu taraftar, Papara Park'ın yolunu tuttu. Stadyum çevresinde yoğunluk oluşurken, bordo-mavili futbolseverler yeni yıldızlarını coşkulu bir şekilde karşıladı.
MEŞALE YAKILDI, HORON TEPİLDİ
Binlerce taraftarın katılım gösterdiği imza töreni, görkemli anlara sahne oldu.
Birçok meşalenin yakıldığı görülürken, bazı taraftarlar horon teperek Salah'ı bekledi.
SALAH: "BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
İmza töreninde konuşan Salah, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz.
Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kupalar kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum."
2 YILLIK İMZA ATTI
Başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, 34 yaşındaki Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin mali detaylarını da gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
SALAH'DAN "BİZE HER YER TRABZON" MESAJI
Öte yandan hatırlanacağı üzere Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullanmıştı.