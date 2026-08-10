Bordo-mavililerin net borcu açıklandı
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Trabzonspor Kulübü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla mali durumunu açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre, kısa ve uzun vadeli borçlar ile ilgili kalemlerin netleştirilmesi sonrası bordo-mavililerin net borcu 5,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, mali tabloların incelenmesiyle şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu belirtildi.
Açıklamada, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar ile enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyen 2,7 milyar lira tutarındaki kalemler ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, şirketin net borcunun 5,9 milyar lira olarak görüleceği ifade edildi.