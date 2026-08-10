Bordo-mavililerin net borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla mali durumunu açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre, kısa ve uzun vadeli borçlar ile ilgili kalemlerin netleştirilmesi sonrası bordo-mavililerin net borcu 5,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.