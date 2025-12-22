Ankara’da kritik viraj! Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında | Muhtemel 11’ler

Trabzonsporlu Augusto (AA)

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

TRABZONSPOR'DA O İSİMLER YOK

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.