Ankara'da kritik viraj! Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında | Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo mavililerde Onuachu ve Oulai gibi önemli isimler forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Metehan.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan, Augusto.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.
SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.
En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.
EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.
TRABZONSPOR'DA O İSİMLER YOK
Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.
Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE NIANG YOK
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek. Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gümüş zirvede, altın rekor kırdı: 6 bin TL sonrası beklentiler
- Bilim insanları şaşırdı: Bu gezegenin havası var
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı
- BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler
- TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satacak: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
- Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo