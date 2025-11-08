Trabzonspor Corendon Alanyaspor maçı! Fırtına'da tek hedef galibiyet
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı, Papara Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.
Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.
