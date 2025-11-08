08 Kasım 2025, Cumartesi
Trabzonspor Corendon Alanyaspor maçı! Fırtına'da tek hedef galibiyet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 10:54 Güncelleme: 08.11.2025 11:08
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı, Papara Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

SAHASINDA SON 3 MAÇI KAZANIYOR

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

