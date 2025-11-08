Trabzonspor Corendon Alanyaspor maçı! Fırtına’da tek hedef galibiyet

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.