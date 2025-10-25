25 Ekim 2025, Cumartesi
Trabzonspor-Eyüpspor maçı! Fırtına'nın hedefi mutlak 3 puan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 10:29 Güncelleme: 25.10.2025 10:35
Trabzonspor ile İkas Eyüpspor, Süper Lig maçında kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Papara Park Stadı'nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, futbol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir an. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta, her iki takım da 3 puan almak için sahada en iyi performanslarını sergileyecek. Trabzonspor, güçlü kadrosu ve taraftarının desteğiyle galibiyet peşindeyken, Eyüpspor da sürpriz yapma niyetinde.

Süper Lig'de zirve takipçisi Trabzonspor, lider Galatasaray'la puan farkını 2'ye düşürmenin peşinde. Bordo Mavililer bugün Eyüpspor'u konuk edecek.

Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Papara Park'ta oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Kerem, Seşlar, Halil, Serdar, Thiam

Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligin 10. haftasında Eyüpspor'u saat 20'de konuk edecek.

Son 3 maçını kazanarak ikinci sıraya yerleşen Karadeniz ekibi, gelecek hafta çıkacağı Galatasaray deplasmanı öncesinde 5 puanlık farkı eritmeyi hedefliyor.

Konuk Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Orhan Ak'la Kasımpaşa'yı yenerek 8 puanla 14'üncü sıraya yükseldi.

