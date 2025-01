Pedro Malheiro: Uzun süredir beklediğimiz bir galibiyetti

Trabzonspor Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pedro Malheiro, "Açıkçası bu maça özel bir hazırlığım yoktu. Her maça nasıl hazırlanıyorsam bu maça da o şekilde hazırlanmıştım. Ama tabii ki bizim takımımızın bugün hak ettiği bir galibiyetti. Uzun süredir beklediğimiz bir galibiyetti. Ben de hem üç golle hem de performansımla birlikte takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem kendimi çok mutlu hissederim. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız sahasında daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti uzun süredir bekliyordu. Bizim adımıza da çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takımıma yardımcı olabildiğim için galibiyet adına kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM"

Pedro Malheiro, hayallerinden birinin de milli takım olduğunu belirterek, "Her oyuncunun hayali milli takımda oynamaktır. Benim de tabii ki en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi kendi formam ile temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ediyorum. O günlerin hayalini her zaman kuruyorum. Her oyuncunun bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olur. Benim de bir adaptasyon sürecine ihtiyacım vardı. Ama şunu net olarak söyleyebilirim; ilk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım. Tabii ki eleştiri olacak ve zaten biz oyuncular olarak bunlara hazırlıklı ve alışkın olmak durumundayız. Ama yapıcı eleştiriler olursa, bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz, çıkarım yapabileceğimiz şeyler olursa bu da her oyuncuyu ileri taşıyabilir. Dolayısıyla eleştiride bir sıkıntı yok. Ben de ilk geldiğim andan itibaren adaptasyon sürecinde dahi en iyisini vermeye çalıştım. Şu an tabii ki o süreç bittikten sonra, ben arkadaşlarım daha iyi tanıdıktan sonra benim adıma da daha iyi gidiyor. Ama tabii ki yapıcı eleştiriye her zaman açık olduğumu ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"KENDİSİYLE OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Edin Visca ile birlikte aynı sahada oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Malheiro, "Edin Visca gibi bir oyuncu ile oynamaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü kendisiyle oynamak gerçekten bana da katkılar sunuyor. Her antrenmanda her maçta bana da öğreteceği şeyler oluyor. Zaten kendisi Süper Lig'de farkını ortaya koymuş, ne kadar kaliteli olduğunu göstermiş bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Antrenmanlarda da, maçlarda da hem bize yaptığı konuşmalarda, hem bizle olan görüşmelerinde neler yapmamız gerektiği, nelerin daha iyi olması gerektiğini zaten ifade ediyor. Kendisiyle oynamaktan çok mutluyum" diye konuştu.