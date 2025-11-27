CANLI| Breidablik - Samsunspor

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Breidablik ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maçın oynandığı Lougardalsvöllur Stadı'ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak kırmızı-belazlı takıma destek verdi. Öte yandan Breidablik'in taraftarları soğuk hava nedeniyle maça ilgi göstermedi. Ev sahibi takımın 100 kadar taraftarı maçı tribünden takip etti.