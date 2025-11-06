Samsunspor'da hedef 3 puan! Temsilcimiz evinde Malta ekibini ağırlayacak: İşte muhtemel 11'ler...
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelecek. İşte Thomas Reis'in muhtemel 11'i...
UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile 20.45'te kozlarını paylaşacak.
Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musba, Mouandilmadji
Hamrun Spartans: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi
7 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.
KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI
Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.
İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.
Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.
