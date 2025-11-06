Samsunspor’da hedef 3 puan! Temsilcimiz evinde Malta ekibini ağırlayacak: İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile 20.45'te kozlarını paylaşacak.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.