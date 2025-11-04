Konyaspor teknik direktör Çağdaş Atan ile "prensipte" anlaştı!

04 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.11.2025 10:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırırken, yeni hoca açıklaması geldi. Yeşil beyazlılar, Başakşehir’in eski teknik direktörü Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

